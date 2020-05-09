«الليغا» في انتظار موعد العودة

المصدر: عواصم - وكالات

رفضت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليغا» تأكيد ما أعلنه خافيير أغيري مدرب ليغانيس بشأن استئناف الموسم في 20 يونيو بعد توقفه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وقال متحدث باسم الرابطة: لم نحدد أي موعد لعودة البطولة. سنبدأ التدريبات ثم ننتظر قرار الحكومة بشأن المواعيد المقترحة، ننوي استكمال البطولة في يونيو طالما وافقت الحكومة على ذلك.

وفي وقت سابق قال أغيري الذي يقبع فريقه في المركز قبل الأخير لصحيفة «ماركا كلارو» الإلكترونية المكسيكية: «تم تحديد موعد عودة البطولة وسنبدأ في 20 يونيو وستنتهي رسميا 26 يوليو، سنلعب 11 جولة خلال أيام السبت والأحد والأربعاء والخميس».

وأضاف: «رابطة الدوري أبلغتني رسميا بالأمر وأنا سعيد للغاية بوضع برنامج التدريبات». وتوقفت منافسات كرة القدم في إسبانيا في مارس الماضي مثل أغلب البطولات الرياضية في العالم.

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