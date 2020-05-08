ألمانيا ملهمة الدوريات الأوروبية في مواجهة كورونا

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

توجهت أنظار جميع الدوريات الأوروبية اليوم نحو ألمانيا التي باتت الأمل والملهمة لهم في مواجهة تحديات فيروس كورونا "كوفيد -19" بعد عودة لاعبو نادي بايرن ميوينخ الألماني إلى التدريبات الجماعية، صباح اليوم الجمعة.

وذلك مع بداية الاستعدادات الجادة للعودة إلى منافسات موسم 2019-2020 من بطولة الدوري الألماني، حيث سيصبح «البوندسليغا» أول مسابقة من بين الدوريات الخمس الكبرى التي تعود للانطلاق في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وستكون ألمانيا أول من يطلق صافرة عودة الحياة الرياضية في قارة أوروبا، وذلك عبر استئناف منافسات الدوري الألماني بداية من 16 مايو الجاري، بدون حضور جماهيري، بعد توقف دام قرابة شهرين بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويمكن لألمانيا أن تلهم مختلف الدول في أوروبا وخارجها، من خلال رسمها خريطة طريق وخطوات عملية قابلة للتطبيق في مسعاها لإنعاش الرياضة، مع اعتماد إجراءات وقائية صارمة خوفاً من تفشٍ جديد لـ «كوفيد-19».

وكانت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسؤولو المقاطعات الألمانية الـ 16، قد أعطوا الضوء الأخضر لرابطة الدوري لاستئناف نشاطها بدءا من النصف الثاني من الشهر الجاري، شرط اتباع هذه القيود بحزم.

وأكد رئيس رابطة الدوري الألماني كريستيان سيفيرت أن العودة ستشكل مثالاً يحتذى بالنسبة إلى بطولات ومنافسات أخرى.

وقال «يمكننا مشاركة هذا البروتوكول مع الجميع، سنفعل ذلك، إنه في مصلحتنا أيضا»، لافتا إلى أن العديد من الاتحادات الرياضية في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول مهتمة بما نقوم به، وتواصلت مع البوندسليغا للإفادة من خبرتها.

فيما أوضح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، أن استئناف بطولة الدوري الألماني لكرة القدم هو (نتيجة لحوار بنّاء وتخطيط دقيق بين سلطات كرة القدم والسياسيين).

وقال تشيفرين: (هذا الأمر نتيجة لجوار بنّاء وتخطيط دقيق بين سلطات كرة القدم والسياسيين، وأثق في أن ألمانيا ستعطينا جميعا مثالا رائعا لكيفية عودة كرة القدم بكل حماسها وعاطفتها لحياتنا من جديد).

وفي بيان أصدره (يويفا) عقب ساعات من إعلان ألمانيا استئناف بطولة البوندسليغا في الـ16 من الشهر الجاري، قال رئيس المنظمة إن (اتفاق السلطات الألمانية على عودة النشاط من جديد هو خبر رائع للغاية).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز