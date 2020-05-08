كرة القدم تعود الى كوريا الجنوبية بمدرجات فارغة

المصدر: أ ف ب

فتح ملعب جيونجو لكرة القدم في كوريا الجنوبية أبوابه الجمعة لاطلاق الدوري المحلي نشاطه بعد تأخر لنحو شهرين أمام مدرجات فارغة، في مشهد قد يمتد لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه شهد اهتماما إعلاميا دوليا غير مسبوق.

ومع تعليق غالبية البطولات العالمية نشاطها بسبب "كوفيد-19"، أطلق الدوري الكوري الجنوبي العنان لموسمه بعد تأخر عن موعده الأصلي، وسط احتياطات ومعايير صحية صارمة تشمل عدم الاحتفال بالأهداف كالمعتاد أو مصافحة اللاعبين لبعضهم البعض باليد أو التحدث عن قرب.

لكن المباراة الافتتاحية للموسم التي جمعت حامل اللقب جيونبوك هيونداي موتورز وبطل الكأس سوون بلووينغز، حظيت بمتابعة إعلامية وتلفزيونية واسعة من جماهير كرة القدم المتعطشة للمنافسات من مختلف أنحاء العالم.

وخلت مدرجات الملعب الذي يتسع لأكثر من 42 ألف متفرج، وكان من الملاعب المضيفة لمونديال 2002، من المشجعين بالكامل، ولم يتم شغل مقاعدها سوى في المنصة المخصصة للصحافيين.

وألصقت بالمقاعد في المدرجات أوراق كتب فيها "نراكم قريبا" و"ابقوا أقوياء"، فيما ثبّت نادي المشجعين الخاص بجيونبوك "ماد غرين بويز" لافتة خضراء كبيرة على مدرج آخر.

وبعد صافرة البداية، كانت أصوات اللاعبين الذين يوجّهون الإرشادات لبعضهم البعض وصوت الكرة عند ركلها، مسموعة بوضوح في أرجاء الملعب، وهو ما كان يستحيل ان يحصل في ظروف طبيعية مع تواجد الآلاف في المدرجات.

وخلال اللقاء، بُثت عبر مكبرات الصوت وعلى فترات متقطعة أناشيد نادي مشجعي جيونبوك كنوع من المؤازرة لفريقهم، قبل أن يسجل لي دونغ-غوك هدف الفوز 1-صفر لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، مكتفيا باحتفال متواضع.

وقبل المواجهة، أدى اللاعبون التحية بقبضة اليد بدلا من المصافحة التقليدية. كما انحنوا لبعضهم البعض من مسافة أمتار فاصلة.

وشكلت هذه المباراة لمحة صغيرة عن كرة القدم ما بعد كورونا، في ظل توصيات صارمة للفرق للالتزام بإرشادات السلامة الصحية من أجل تفادي أي انتقال للعدوى.

وخضع أفراد كل من الفريقين، أكانوا من اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإداريين، لفحص كشف الحرارة عند دخول الملعب. كما طلب من الجميع ارتداء كمامة واقية، وتم وضع محطات لتعقيم اليدين في كل أرجاء الملعب.

وأوصت السلطات اللاعبين بعدم الاحتفال المبالغ فيه عند تسجيل الأهداف، وعدم المصافحة باليد أو إجراء الأحاديث من مسافة قريبة أو التمخط.

ومع تعطش جماهير كرة القدم حول العالم لمشاهدة المباريات في ظل التوقف شبه التام، وقّع الدوري الكوري عقودا مع قنوات ستنقل المباريات طيلة الموسم في 36 بلدا حول العالم بما فيها المملكة المتحدة، ألمانيا وأستراليا.

وستُنقل مباريات الدوري عبر منصات الكترونية مثل "يوتيوب" و"تويتر"، مع تعليق وبيانات باللغة الانكليزية.

ووقعت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على عقد من أجل نقل المباراة الافتتاحية مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، حيث ذكرت "كرة القدم عادت!"، وذلك بعد مرور 59 يوما على آخر مباراة في الدوري الانكليزي الممتاز.

وعلى سبيل المقارنة، باعت رابطة الدوري الكوري الجنوبي حقوق البث في الموسم الماضي الى ستة دول فقط، تقع جميعها في آسيا.

وقال لي جونغ-كوون متحدث باسم الدوري "لم يكن لدينا انفتاح على المشجعين الدوليين. صحيح أن الدوري الكوري الجنوبي لم يكن معروفا الى حد كبير على مستوى العالم رغم مستوى المنافسة فيه"، مضيفا "سيكون 2020 أول عام تحظى فيه البطولة بمتابعة ويتم تقييمها عالميا".

- انحناء... لا مصافحة -ولا تزال الغالبية العظمى من البطولات الكروية معلقة بسبب "كوفيد-19"، من دون موعد محدد لاستئنافها.

وستكون ألمانيا أول دولة كبرى في أوروبا تعيد إطلاق عجلة الدوري المحلي، وذلك أيضا من دون جمهور، بدءا من 16 مايو.

وفي ظل شح المباريات المباشرة، يتوقع ان يحظى الدوري الكوري بنسب متابعة - أقله موقتا - كانت معقودة حصرا للبطولات الأوروبية الكبرى.

وستكون الاجراءات الصحية شرطا في كل مباراة. وسيخضع اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني لفحص حرارة قبل كل مباراة، وأي شخص تبلغ حرارته درجة 37.5 وما فوق سيتم عزله وإخضاعه لفحص "كوفيد-19".

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