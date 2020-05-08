ريال مدريد يعود إلى التدريبات الإثنين المقبل

المصدر: البيان الرياضي

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن عودة لاعبيه إلى التدريبات يوم الاثنين المقبل، بعد فترة توقف دامت شهرين بسبب فيروس كورونا.

وكان لاعبو الريال قد غابوا عن التدريبات في النادي منذ يوم 12 مارس الماضي، حيث يتدرب اللاعبون في منازلهم من أجل الحفاظ على لياقتهم بشكل فردي، بسبب الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة الإسبانية.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الملكي، أن لاعبي الفريق الأول سيعودون إلى المران، بلقاء الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، على أرض ملعب التدريبات للمرة الأولى منذ شهرين، من أجل الوصول إلى أفضل حالة ممكنة.

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