برشلونة يعرض لاعبين و60 مليون يورو للتعاقد مع مارتينيز

المصدر: البيان الرياضي

يكثف المسؤولون في نادي برشلونة الإسباني، مجهوداتهم للحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، ويعرض برشلونة، 6 لاعبين كي يختار منهم الانتر لاعبين اثنين نظير إتمام الصفقة، حسب ما أشار موقع "إيه أس".

وتبدي إدارة برشلونة الذي عاد لاعبوه اليوم الجمعة إلى التدريبات، حرصاً على التعاقد مع مارتينيز، وترى أنه البديل الأمثل للأورجواياني لويس سواريز، والذي يغيب عن مباريات البارسا بداعي الإصابة، إلى جانب كبر سنه.

وتشير التقارير إلى الصعوبة التي يواجهها برشلونة في سبيل إتمام صفقة لاوتارو مارتينيز وإحضاره إلى الكامب نو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، موضحة أن برشلونة اضطر إلى عرض 6 لاعبين دفعة واحدة على إنتر ميلان، لكي يختار الأخير لاعبين اثنين منهم في إطار صفقة نجم منتخب الأرجنتين.

وذكرت صحيفة "سبورت" أيضاً، أن برشلونة يأمل في تضمين لاعبين اثنين من اللاعبين الستة بجانب مبلغ قيمته 60 مليون يورو في صفقة التعاقد مع مارتينيز من إنتر ميلان، وتضم قائمة اللاعبين الستة كلا من التشيلي أرتورو فيدال والفرنسي صامويل أوميتيتي، ونيلسون سيميدو، وجونيور فريبو، ورافينيا، وجان-كلير توديبو.

وقبل تجميد النشاط الكروي في إيطاليا، كان لاوتارو مارتينيز، يقدم موسما رائعا مع فريق إنتر وكون مع البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو ثنائيا مرعبا في هجوم الفريق، وسجلا معا معظم أهداف الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية مؤخراً عن توصل برشلونة أخيرا لاتفاق مع إنتر ميلان لضم مارتينيز، ليكون لاعبا في البارسا في الموسم الجديد، وقالت أن اللاعب يرغب في ارتداء قميص برشلونة، وينتظر فقط الاتفاق بين الناديين.

ويتضمن عقد لاوتارو مع إنتر ميلان شرط جزائي قيمته 111 مليون يورو، وبرشلونة ليس لديه السيولة المادية، لدفع هذا المبلغ، ومن ثمّ فقد تم الاتفاق على دخول بعض لاعبي البارسا في الصفقة من أجل إنهائها.

وإذا تم الانتهاء من هذه الصفقة، فإن الخطوة التالية ستكون معرفة مصير لويس سواريز، فبرغم أن نجوم أوروجواي أظهر رغبته في الاستمرار مع برشلونة وأوصى بالتوقيع مع لاوتارو، ولكن يبقى التعايش بين اثنين من أمهر مهاجمي العالم، أمراً ليس سهلاً ولن يكون غريباً أن يتحدث برشلونة مع سواريز لإيجاد حل لهذا الموضوع.

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