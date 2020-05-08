موتشواري أول حالة كورونا بين لاعبي جنوب أفريقيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

جاءت فحوص بن موتشواري لاعب فريق أورلاندو بايرتس، ليكون أول لاعب بجنوب أفريقيا يصاب بفيروس كورونا، وهو ما أكده فلويد مبيل المدير الإداري للنادي، وطالب أنصار الفريق بالتزام الهدوء وعدم الذعر.

وأوضح أن موتشواري (29 عاماً)، سيتم عزله في المنزل خلال الأسبوعين المقبلين، وقال مبيلي عبر موقع النادي، أن الوقت ليس مناسباً للذعر، لأن الجميع يستعد لعودة الدوري تحت إشراف وتوجيه صارمين.

وأضاف: "دعونا لا نقلق كثيراً، لأن هذا لاعب واحد فقط من بين 480 لاعباً، وهناك حملة متسقة لمقاومة الفيروس لأنه ما يزال موجوداً، ويجب علينا اتخاذ جميع تدابير الحماية، والبقاء في المنزل وممارسة الابتعاد الاجتماعي".

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