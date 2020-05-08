هل انضم نجم توتنهام "سون" للقوات المسلحة الكورية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكمل النجم الكوري الجنوبي سون هونغ- مين لنادي توتنهام هوتسبر برنامج تدريب عسكري لمدة ثلاثة أسابيع بأفضل أداء بين جميع المتدربين اليوم الجمعة، حيث تفوق في مهارات الرماية ومجالات أخرى، حسبما قال مسؤولون.

وأصبح سون واحداً من المتدربين الخمسة الأوائل الذين يحصلون على جائزة في حفل تخرج المخيم في وحدة مشاة البحرية في جزيرة جيغو الجنوبية اليوم الجمعة. ولم يتم الكشف عن الدرجات الدقيقة للمتدربين، لكن المسؤولين قالوا إن سون كان الأعلى من بين 157 متدربًا.

ودخل سون المخيم في يوم 20 أبريل للتدريب العسكري الأساسي المطلوب لمن يحق لهم الإعفاء من سنتين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

حصل سون على الإعفاء بعد فوزه بالميدالية الذهبية لكرة القدم للرجال لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

وتضمن البرنامج مهارات الرماية والحربة، والتدريب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي، ومهارات المعارك الفردية والتدريب على الإسعافات الأولية.

وقال مسؤولون إنه أثناء إطلاق النار، صوب سون 10 طلقات من أصل 10 على الهدف.

وقال ضابط في مشاة البحرية: "سيحصل على جائزة بيلسونغ، التي تعد واحدة من خمسة أنواع من الجوائز لأفضل أداء، التي تعني "انتصار حتمي"، وهي هتاف حاشد لفيلق مشاة البحرية وكذلك البحرية والقوات الجوية، وفق يونهاب.

وقال ضباط تدريبه "تم الحكم على جميع الدورات بطريقة عادلة وصارمة وإنه خضع للتدريب بأمانة".

وبسبب فيروس كوفيد-19، لم يتم اتاحة حفل ​​الانتهاء للجمهور ووسائل الإعلام، وهو أيضًا ما طلبه جانب سون.

وأشار ضابط آخر إلى أن مشاة البحرية سيقدمون صورًا لـ سون لاحقًا.

وتوقف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس بسبب جائحة الفيروس التاجي، وعاد سون إلى المنزل في وقت لاحق من ذلك الشهر لمواصلة إعادة تأهيله من إصابة في الساعد وإكمال تدريبه العسكري.

يذكر أنه يجب أن يخدم الرجال الكوريون الجنوبيون القادرون على العمل حوالي عامين في القوات المسلحة، لكن سون يحتاج فقط إلى إكمال التدريب الأساسي و 544 ساعة من خدمة المجتمع على مدار الـ 34 شهرًا القادمة بينما يظل رياضيًا محترفًا نشطًا.

ويحصل جميع الرياضيين الذكور الكوريين الجنوبيين، الذين فازوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية أو ميدالية من أي لون في الأولمبياد، على إعفاءات من التجنيد الإجباري.

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