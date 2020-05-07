الرياضة الهولندية بدون جمهور حتى اكتشاف لقاح لكورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد وزير الصحة الهولندي هوغو دي جونج، أن الأحداث الرياضية في هولندا يجب أن تتم بدون مشجعين حتى يكون هناك لقاح لفيروس كورونا، وأن المسابقات الرياضية المنتظمة يمكن أن تستأنف من 1 سبتمبر المقبل.

ولكن دي جونج، قال أن التجمعات الجماعية ستمنع حتى يتم تطوير لقاح، وكتب في رسالة إلى البرلمان الهولندي:"لا يمكننا حتى الآن تحديد موعد للخطوة الأخيرة، والتجمعات الجماهيرية ستكون مسموحة إذا كان هناك لقاح، ولا أحد يعرف كم سيستغرق هذا الأمر، ونأمل بالطبع قريباً، ولكن نتوقع أن يكون هذا الأمر بعد سنة أو أكثر".

وأشار موقع "بي بي سي سبورت"، إلى أن فيروس كورونا أصاب أكثر من 41 ألف شخص في هولندا، وتسببت في 5288 حالة وفاة، ولذا تم إلغاء أكبر بطولتي كرة قدم هولندية الشهر الماضي، بدون ترقية أو هبوط ولا أبطال.

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