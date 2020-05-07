نجوم كرة القدم يعودون للتدريبات "بالوزن الثقيل"

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد عدد من نجوم كرة القدم، من العزل الاجتماعي، محملين "بوزن زائد"، دق ناقوس الخطر حول جاهزيتهم للعودة لمنافسات كرة القدم.

وانتشرت صور نجوم الغريمين، برشلونة وريال مدريد، أثناء وصولهم لمقر النادي لإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد، استعدادا لعودة التدريبات الاثنين المقبل.

ولفت الأنظار النجمين لويس سواريز، مهاجم برشلونة، وإيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، الذين بدت عليهم زيادة الوزن واضحة، جراء فترة الانعزال الاجتماعي.

ولاقت الصور سخرية كبيرة من جماهير كرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها قد تعطي مؤشراً لعدم جاهزية اللاعبين لاستكمال مباريات كرة القدم بالنسق المرتفع الذي تعودوا عليه.

ويعاني عدد من اللاعبين من زيادة الوزن السريعة، فور التوقف عن التمارين اليومية المكثفة، التي تعودوا عليها خلال موسم كرة القدم الطويل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز