رئيس رابطة الدوري الألماني يحذر الاندية بانها تحت "التجربة"

المصدر: أ ف ب

حذر رئيس رابطة الدوري الالماني لكرة القدم كريستيان سيفرت اندية بلاده بانها تحت "التجربة" ويتعين عليها الالتزام بالتعليمات الصحية الصارمة عندما يستأنف دوري بوندسليغا نشاطه الأسبوع المقبل.

وتوقف الدوري المحلي منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن الرابطة حصلت على الضوء الأخضر من السلطات السياسية في البلاد وقررت استئناف المنافسات في 16 من الشهر الحالي.

وقال سيفرت في مؤتمر صحافي عقده الخميس في فرانكفورت "يجب أن تكون الأمور واضحة للجميع: نحن نلعب قيد التجربة. أتوقع من الجميع ان يتحمل مسؤولياته".

وستجمع المباراة الأولى بين طرفي منطقة الرور الصناعية بوروسيا دورتموند وشالكه، علماً بان بايرن ميونيخ يتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن دورتموند.

واعتبر سيفرت بان ألمانيا قد تعبد الطريق أمام دوريات اخرى مثل انجلترا واسبانيا وايطاليا لتعاود النشاط، في حين قررت فرنسا انهاء الموسم وقال في هذا الصدد "هذه الفكرة قد تكون بمثابة خريطة الطريق".

ويتعين على الفرق الالمانية الخضوع للحجر الصحي على مدى 7 ايام قبل استئناف الدوري المقرر ان ينتهي في اواخر يونيو

وأكد سيفرت بانه سيتم السماح للأندية الألمانية باستبدال خمسة لاعبين بدلاً من ثلاثة في حال اقر مجلس الاتحاد الدولي (ايفاب) الاقتراح المقدم له بهذا الصدد في اجتماعاته الجمعة.



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