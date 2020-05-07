بث المباراة الإفتتاحية للدوري الكوري الجنوبي على يوتيوب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم، عن بث المباراة الافتتاحية للدوري الكوري بشكل مباشر، والتي ستجمع بين فريقي تشونبوك هيونداي موتورز حامل اللقب، مع ضيفه سوون بلو وينجز غداً في الثانية من بعد الظهر بتوقيت الإمارات، وذلك عبر قناتهم باليوتيوب

وكانت رابطة دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية، قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق مباريات الموسم الجاري غداً الجمعة، بعد توقف دام طويلا إثر تفشى انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر انطلاق مباريات الموسم في 29 فبراير الماضي، لكن البطولة التي يشارك فيها 12 فريقاً، تأجلت بسبب الأزمة الصحية، لتنطلق غداً بدون جماهير.

وأضافت الرابطة في بيان سابق، أن المباريات ستقام تماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة الكورية، وسيخوض كل فريق 27 جولة وليس 38 جولة كما كان مقرراً، في حين سيهبط الفريق الأخير، إلى دوري القسم الثاني الذي ستنطلق مبارياته في 8 يونيو المقبل.

وفي حالة ثبوت إصابة لاعب أو عضو من الطاقم الفني لأي فريق بالفيروس فإن هذا الفريق لن يخوض المباراة التالية قبل أسبوعين على أقل تقدير.

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