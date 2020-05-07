بعد وفاة مدرب اللياقة.. 38 إصابة جديدة بكورونا في فلامينغو البرازيلي

المصدر: وكالات

أعلن نادي فلامينغو البرازيلي رسميا، اليوم، إصابة 38 من العاملين فيه، بفيروس كورونا المستجد، من ضمنهم 5 لاعبين.

وذكر فلامينغو في بيان أنه أجرى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لـ239 شخصا في النادي بين 30 أبريل الماضي و3 مايو الجاري، وأتت نتيجة 38 عينة إيجابية.

وأفاد البيان بأن الأشخاص الـ38 المصابين، لم تظهر عليهم أي أعراض، وأن 11 رياضيا كان لديهم اتصال سابق ببعض الحاملين للفيروس، بدون أعراض أيضا.

وأعطى النادي بعض التفاصيل عن المصابين، دون الكشف عن أسمائهم، وهم:

- ثلاثة لاعبين.

- اثنان من اللاعبين الذين اتصلوا بحاملين للفيروس، ولديهم أجسام مضادة IGG إيجابية.

- ستة من موظفي مجموعة الدعم.

- موظفان من شركات الاستعانة بمصادر خارجية.

- 25 من أفراد الأسرة أو الأشخاص العاملين في منازل الموظفين واللاعبين.

وحسب بيان النادي، تم عزل اللاعبين والموظفين المصابين، وهم جميعا تحت الإشراف والمراقبة، وسيعودون لحياتهم الطبيعية بعد الحصول على اختبارات سلبية لعيناتهم.

يذكر أن مدرب اللياقة البدنية لنادي فلامينغو، خورخي لويز دومينغوس، توفي الاثنين الماضي عن عمر ناهز 68 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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