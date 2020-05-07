برشلونة يهزم كورونا،

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

بات نادي برشلونة أول ناد اسباني يؤكد هزيمته لفيروس كورونا "كوفيد-19” وجاهزيته للعودة للتدريبات وذلك وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، التي اكدت إن كل اللاعبين والفنيين في برشلونة خضعوا لاختبارات كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي فرد في برشلونة يحتاج لدخول حجر صحي، لمدة 14 يوماً، وبالتالي سيشارك الجميع في التدريبات التي ستنطلق، غداً الجمعة.

وأوضح أن الفرنسي عثمان ديمبلي، هو الوحيد الذي لم يخضع للاختبارات، لأنه غير مسجل في الليغا منذ إصابته في شهر فبراير الماضي.

ومن المقرر أن يستمر برشلونة في تنفيذ كل الشروط الصحية، لحين الحصول على إذن بعودة التدريبات الجماعية، ثم استئناف الليغا.

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