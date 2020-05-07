ثغرة تخفض 10 مليون يورو من صفقة تيمو فيرنر المقبلة

المصدر: إيهاب زهدي

اكتشفت ثغرة تخفض 10 مليون يورو، من قيمة التعاقد مع الألماني الدولي تيمو فيرنر مهاجم نادي ريد بول لايبزيج، إذا رغب اللاعب في الرحيل عن ناديه الألماني خلال شهور الصيف المقبلة قبل إكمال تعاقده، مع كونه واحداً من بين أكثر المهاجمين الذين تتم متابعتهم من قبل الأندية الأوروبية الكبرى، وتسعى للظفر بتوقيعه أندية بايرن ميونيخ وليفربول وبرشلونة.

ويفضل فيرنر الانتقال إلى صفوف ليفربول، للعب تحت قيادة مواطنه يورجن كلوب، لكن أزمة فيروس كورونا، ربما تجعل النادي الإنجليزي يتراجع عن القيام بخطوات كبرى في سوق الانتقالات المقبلة.

فيما أبدى نادي إنتر ميلان اهتمامه بالحصول على خدمات المهاجم الألماني، ويرى فيه البديل المثالي للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والمتوقع رحيله إلى برشلونة، والمهتم كثيراً بالتعاقد معه.، إلا أن الشرط جزائي في عقد اللاعب مع لايبزيج، والذي يقدر بـ 60 مليون يورو، يقف مانعاً مهماً أمام رغبة تلك الأندية بالحصول على خدمات فيرنر، خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية

قبل أن تكشف صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، أن الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع لايبزيج، يخفض إلى 50 مليون يورو، إذا لم يفز النادي بالدوري الألماني.

وأوضحت الصحيفة، أن فوز لايبزيج، يعتبر أمراً صعباً، مع احتلاله للمركز الثالث بفارق 5 نقاط عن بايرن ميوينخ المتصدر، ولذلك فإن الأندية التي تسعى لضم الألماني الدولي، ربما تحصل عليه بقيمة أقل، وهو الأمر يبدو أن النادي الإيطالي قد وجد ضالته بالفعل في سعيه للتعاقد مع تيمو فيرنر، مع إمكانية استخدام الفارق في القيمة، لاستثمارات أخرى.

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