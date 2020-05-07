بوتافوغو البرازيلي يخطب ود المخضرم روبين

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم نادي بوتافوغو البرازيلي فرصة للأسطورة الهولندية آرين روبين، من أجل العودة عن تعليق حذائه بعد مسيرة امتدت لـ19 عاما، واللعب من جديد رغم بلوغه 36 عاما.

وأعلن روبين جناح بايرن ميونخ، وتشيلسي، وريال مدريد السابق في يوليو الماضي اعتزاله بعد رحيله عن بايرن ميونخ، لكنه ألمح مؤخرا إلى رغبته في العودة عن قرار الاعتزال.

وكشف مدير النادي البرازيلي ريكاردو روتنبرغ موقف روبن من العرض بأنه "سعيد"، وقال: "توجد مخاطرة لأنه مبتعد عن اللعبة منذ فترة، لكنني سألته وأجاب بأنه سعيد باهتمامنا". وتابع: "لكنه اعترف بصعوبة الموافقة على العرض، وبصرف النظر عن حقيقة إنه لم يلعب منذ فترة طويلة، لكنه يمكن أن يكسب 4 مرات أكثر في ناد آخر".

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