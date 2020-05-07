ماني يتفوق على صديقه صلاح

تفوق السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على زميله المحترف الدولي المصري محمد صلاح، وذلك في ترتيب أفضل 10 لاعبين في مركز الجناح بالدوري الإنجليزي.

ونشر موقع "سكواوكا" الإنجليزي إحصائية عن أفضل 10 لاعبين في مركز الجناح بالدوري الإنجليزي، وقال إن محمد صلاح يستمر بتقديم أفضل أداء تحت قيادة يورجن كلوب.

مع تسجيل 16 هدفًا، يقترب محمد صلاح من الوصول لـ20 هدفًا للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن لا يوجد شيء مؤكد حول استكمال الموسم من عدمه.

ويعد السنغالي أكثر اللاعبين إيجابية وحسمًا مع فريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2019/2020.

وجاءت قائمة أفضل ١٠ لاعبين في مركز الجناح بالدوري الإنجليزي على النحو التالي: