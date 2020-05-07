5 تبديلات في الملعب .. التعديل المؤقت لمواجهة كورونا

ينكب مشرعو كرة القدم على دراسة تغيير "مؤقت" في قوانين اللعبة يسمح للفرق بإجراء خمسة تبديلات في المباريات بدلاً من ثلاثة، مع استئناف النشاط المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قد تقدم في أواخر أبريل، باقتراح زيادة عدد التبديلات خلال المباريات، ورفعه من ثلاثة (خلال الوقت الأصلي) إلى خمسة، لمساعدة اللاعبين على مواجهة الضغط المكثف للمباريات التي من المتوقع ان يخوضونها في الفترة المقبلة، لتعويض التوقف الذي يقترب من اتمام شهرين كاملين. ومن المتوقع ان يصادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("إيفاب") المعني بقوانين اللعبة، على هذا الطرح الجمعة.
وأدى وباء "كوفيد-19" إلى تعليق معظم مسابقات كرة القدم في مختلف أنحاء العالم منذ منتصف مارس الماضي. وفي حين لا تزال غالبية البطولات الوطنية تنتظر تطورات الوضع الصحي لتحديد مواعيد محتملة لاستئناف المباريات، شرعت بطولات أخرى، أبرزها ألمانيا، في التحضير لعودة قريبة في النصف الثاني من مايو الحالي.
وأعلن "إيفاب" الأسبوع الماضي إنه يعمل مع الفيفا على اعتماد تعديل موقت للقانون 3 (الخاص باللاعبين)، بما يسمح للمسابقات بمنح الفرق خيار استخدام خمسة بدلاء كحد أقصى في ثلاث مناسبات خلال المباراة، وبين الشوطين".
ومن شأن الحد من عدد المناسبات التي يمكن للفرق أن تجري فيها تغييرات، أن يزيل الحافز للقيام بذلك لأغراض إضاعة الوقت فقط. وقد يُسمح أيضا باجراء تبديل سادس في المباريات التي تمتد الى وقت إضافي.
ويمكن للفرق حاليا إجراء ثلاثة تبديلات خلال المباراة، علما بأنه تم السماح لها منذ العام 2018، بإجراء تغيير رابع لكن في الوقت الإضافي فقط. ويمكن للقرار في حال اعتماده بشكل دائم، أن يصب في مصلحة الأندية المقتدرة التي تضم تشكيلتها عددا كبيرا من اللاعبين الاحتياطيين القادرين على توفير خيارات تكتيكية واسعة لمديرهم الفني.