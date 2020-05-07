برشلونة ينشر فيديو لمهندس سوداني مهاراته أفضل من ميسي ومصنف 18 عالمياً

المصدر: وكالات

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على “تويتر” مقطع فيديو للاعب كرة القدم الاستعراضية السوداني عبدالله عماد يداعب من خلاله الكرة في الحجر الصحي بطريقة مذهلة خطفت الأبصار خصوصا أنه نفذ مهارات لا يقو عليها نجوم المستطيل الأخضر بقيمة قائد “البلوغرانا” ليونيل ميسي.

وانهالت تعليقات الجماهير على التغريدة، مشيدة بقدرات الفتى السوداني الذهبي (22 سنة)، وجاءت أبرزها من حساب “فراع 3” بتساؤله: “ميسي شاف المقطع؟”، وطالب مشجع آخر “وحش السيادي”: “شيلوه (الى برشلونة) وإدونا سواريز لأهلي شندي (فريق سوداني)”، أما المشجع “حمد قرشي” فقال: “فخر العرب الحقيقي”، على شاكلة النجم المصري محمد صلاح الذي يحمل اللقب في الملاعب الإنجليزية والعالمية.

وبدأت قصة عبدالله عماد مع لعبة المهارات الإبداعية التي يطلق عليها “فري ستايل فوت بول”، في عام 2010، بعدما شاهد أحد الفيديوهات على “يويتيوب” لشاب يؤدي مهارات استعراضية ولديه تحكم عال بالكرة.

ويقول موقع “249 السودان في عيون عالمية”: “عبدالله عماد قرر الغوص في تفاصيل لعبة المهارات الكروية، عبر مشاهدة مئات الفيديوهات للبطولات العالمية، وتعرف من خلالها على أبطال اللعبة من جميع أنحاء العالم، ليشكل معهم فيما بعد صداقات قوية”.

وأضاف "عبدالله عماد من خريجي كلية الهندسة قسم التعدين، وقد تأثر بنجم الكرة البرازيلي رونالدينيو، الذي أطلق شغفه بهذه اللعبة، حتى حاز في العام 2018 على المرتبة الـ18 عالميًا من الاتحاد العالمي للعبة".

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