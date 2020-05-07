تعليق الدوري الطاجيكي لكرة القدم

المصدر: البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم، أن منافسات الدوري المحلي لن تعود في نهاية هذا الأسبوع حسب ما هو مقرر، بعد الإعلان عن تعليق نشاطات كرة القدم في البلاد اليوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الطاجيكي، الذي يضم فريقي الاستقلال وخوجاند المشاركين في كأس الاتحاد الآسيوي يوم 10 مايو الجاري، ولكن ارتفاع حالات فيروس كورونا في البلاد، تسبب في استمرار التعليق الذي تم إعلانه يوم 25 أبريل الماضي.

وقال الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم في بيان صحفي: "نتيجة انتشار فيروس كورونا، قرر الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم، تمديد تعليق بطولة الدوري والبطولات الأخرى إلى موعد غير محدد، ووافق الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم، على عدم استئناف بطولات وفعاليات كرة القدم في البلاد خلال المستقبل القريب، حيث ستعود فقط عندما يصبح الوضع آمناً، ونتيجة انتشار فيروس كورونا، فإن الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم، لا يريد المخاطرة بصحة لاعبي كرة القدم في طاجيكستان".

وكان الدوري الطاجيكي لكرة القدم، من ضمن البطولات القليلة في العالم التي تواصلت في العالم حتى أواخر الشهر الماضي، حيث أقيمت أربع جولات من البطولة، كما أقيمت مباراة كأس السوبر، قبل تعليق النشاطات، ويتصدر ترتيب الدوري فريق الاستقلال حامل اللقب، إلى جانب مفاجأة البطولة خالتون، برصيد 10 نقاط من أربع مباريات لكل منهما.

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