يوفنتوس يعلن شفاء ديبالا من فيروس كورونا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعافي اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم الفريق من فيروس كورونا التاجي المستجد «كوفيد 19».

وكتب الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يُعلن نادي يوفنتوس عن تعافي اللاعب باولو ديبالا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)».

وكتب ديبالا عبر حسابه الشخصي في ( انستغرام ): وجهي يقول كل شيء ، لقد شفيت من كورونا

وكان اللاعب الأرجنتيني الدولي ثالث لاعبي يوفنتوس الذين أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا التاجي في مارس بعد دانييل روجاني وبليز ماتويدي.

ومع ذلك، في حين تم الإعلان عن شفاء روجاني وماتويدي بشكل كامل في 15 أبريل، استغرق ديبالا وقتًا أطول للتخلص من الفيروس بالكامل.

وأصدر اليوفي بيانًا هذا المساء أكد فيه أن ديبالا قد خضع لاختبار المسحة المزدوجة، وأن نتيجة كلاهما جاءت سلبية، وبذلك يتم شفاؤه بالكامل ويمكنه ترك عزلته الذاتية، والعودة إلى التدريب قريبًا.

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