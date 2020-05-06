عودة النشاط الكروي في صربيا وكرواتيا نهاية مايو

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحادان الصربي والكرواتي لكرة القدم استئناف المباريات المحلية بدءا من أواخر مايو الحالي، بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تقام المنافسات بدون جمهور.

وأورد الاتحاد الصربي في بيان عبر موقعه الالكتروني "لقد تقرر أن المراحل الأربعة الأخيرة من موسم 2019-2020 ستقام" وفق النظام المعتاد، أي من دون إقامة ملحق أو تصفيات لتحديد المراكز.

وحدد الاتحاد جدولا لاستكمال الموسم يمتد بين 30 مايو و20 يونيو.الى ذلك، قرر الاتحاد إقامة الأدوار المتبقية من مسابقة الكأس (ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي) في الثالث من يونيو و10 و24 منه تواليا.

وتوقفت مباريات كرة القدم في صربيا منذ منتصف مارس، حالها كحال غالبية المنافسات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، بسبب وباء "كوفيد-19" الذي تسبب حتى الأربعاء بأكثر من 257 ألف وفاة معلنة.

من جهته، أعلن الاتحاد الكرواتي في بيان له أن النشاط الكروي في البلاد سيستأنف بإقامة نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية في 30 مايو و31 منه.

وأوضح الاتحاد أن مباريات دوري الدرجة الأولى ستستأنف في السادس من يونيو.

وأضاف "لكن المباريات المتبقية في الدرجات الثانية والإقليمية والدرجات الأخرى لن يتم لعبها".

كما أعلن بلد آخر من دول البلقان وهو مونتينيغرو أن الدوري سيستأنف في الأول من يونيو.

وأودى "كوفيد-19" بحياة أكثر من 500 شخص مع إصابة أكثر من 17 ألفا في دول البلقان، من أصل أكثر من 257 وفاة في العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز