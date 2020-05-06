نجوم برشلونة وريال مدريد يخضعون للفحص قبل معاودة التدريبات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاد نجوم برشلونة وريال مدريد اليوم، إلى التدريبات على أرض الملعب، بعد غياب طويل منذ منتصف مارس الماضي تقريباً، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعليق نشاط كرة القدم في اسبانيا.

وسيكون على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين داخل النادي، الخضوع إلى اختبارات فيروس كورونا، تمهيداً لاستئناف الدوري الإسباني، والذي حصل على الضوء الأخضر للعودة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، صور من وصول لاعبي برشلونة وريال مدريد، ومن بينهم ميسي ولويس سواريز، وتير شتيجين، وكريم بنزيمة، وارتدى اغلب اللاعبين، كمامة الوجه اثناء وصولهم في سيارتهم الخاصة،

ومن المقرر انتهاء اجراءات الفحص غداً، على أن يبدأ اللاعبين التدريبات الرسمية، بمجرد ظهور نتائج الفحص.

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