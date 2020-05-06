كورونا تلغُي دوريات 3 دول إفريقية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

قررت 3 دول افريقية إلغاء مسابقة الدوري العام لكرة القدم للموسم الحالي والاستعداد لموسم جديد إلى ما بعد زوال جائحة كورونا، والدول هي اثيوبيا وليبيريا وبوركينا فاسو

حيث قرر الإتحاد الأثيوبي لكرة القدم إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم بدون تحديد بطلآ و إلغاء الهبوط كما قرر عدم المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية في الموسم المقبل ..

أما الإتحاد الليبيري لكرة القدم قرر إلغاء منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم بدون تحديد بطلآ وإلغاء الهبوط والصعود علي أن يبدأ الموسم المقبل بنفس فرق الموسم الحالي ..

فيما قرر إتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم إنهاء الموسم الرياضي و إلغاء الدوري الممتاز بدون تحديد بطلاً لهذا الموسم وإلغاء الهبوط بعد توقف النشاط الرياضي هذا الموسم وتسمية نادي راحيمو اف سي في دوري الأبطال النسخة المقبلة .. ونادي ساليتاس سيشارك في الكونفيدرالية الأفريقية ..

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز