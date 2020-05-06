البوندسليغا وراء الأبواب المغلقة في مايو

تنوي ألمانيا السماح باستئناف دوري كرة القدم الذي توقف منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مايو الحالي وراء أبواب موصدة بحسب مسودة اتفاق بين المستشارة أنغيلا ميركل ومختلف المقاطعات.
وجاء في المسودة أن إقامة مباريات الدرجتين الأولى والثانية سيكون "من أجل الحد من الاضرار الاقتصادية" للأندية الـ36 وهي فكرة "مقبولة" اعتبارا من تاريخ معين في مايو سيتم تحديده خلال اجتماع عير تقنية الاتصال بالفيديو اليوم الاربعاء بين ميركل ورؤساء المقاطعات الالمانية الـ16 الذين يملكون الكلمة الفصل للسماح بمعاودة الاحداث الرياضية، في حين تحدثت وسائل الاعلام الألمانية عن تاريخ 21 مايو لمعاودة النشاط.
وبحسب مسودة الاتفاق، فان "استئناف المسابقات يجب أن تسبقه فترة حجر صحي لمدة أسبوعين بشكل معسكر تدريبي في هذه الحالة".
وتبدو رابطة الدوري الالماني مصممة على إنهاء الدوري في 30 يونيو لضمان حصول الأندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 نادياً من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية على شفير الافلاس.
كما يرتبط نحو 56 ألف شخص بقطاع كرة القدم، ويعد استئناف نشاطه محوريا بالنسبة إليهم اقتصاديا ومعيشيا.وعاودت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.
وتوقفت كرة القدم المحلية، مثلها مثل غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، منذ منتصف مارس الماضي، مع تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تخطى عدد وفياته 250 ألف شخص. لكن ألمانيا بقيت من الدول الكبرى الأقل تأثرا بالوباء على صعيد الوفيات، لاسيما بالمقارنة مع دول البطولات الوطنية الكبرى الأخرى في القارة العجوز والفضل بذلك يعود جزئيا الى الى تكثيف الفحوص.
وكان بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب دوري بوندسليغا لدى توقف الدوري متقدما بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند.