«فيفا» يناقش سلامة الكرة الآسيوية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم، ورشة عمل لاتحادات غرب آسيا لمناقشة اللائحة الخاصة بالإجراءات والمسائل التنظيمية الخاصة بكرة القدم في ظل الوضع الصحي الراهن الناتج عن «كوفيد 19».

وأشاد محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بخطوة إقامة الورشة في هذا التوقيت، مؤكداً أن الفيفا يبذل جهوداً كبيرة من خلال التواصل مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لغرض التوصل إلى أفضل الحلول في ظل أزمة «كورونا»، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم على تواصل دائم ومستمر مع مسؤولي فيفا حول كافة الإجراءات المتعلقة بشؤون كرة القدم.

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