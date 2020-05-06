أقنعة مصنعة في دبي لنجوم البريمرليغ

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

أكد ممثل عن شركة «Altitude Mask» والتي تتخذ من دبي مقراً لها لـ «البيان الرياضي» صحة التقرير الذي نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية والذي تحدث عن إجراء بعض الأندية الإنجليزية محادثات مع الشركة بشأن شراء قناع ثوري جديد من نوع «N95» والذي سيسهم بشكل كبير في وقاية اللاعبين من فيروس كورونا في حال تم استئناف البريميرليغ.

وذكرت الصحيفة أن 4 أندية إنجليزية على الأقل من بينهم تشلسي وبورنموث دخلوا في مفاوضات مع الشركة والتي سبق لها التعامل مع ناديي وست هام وكريستال بالاس بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم على رأسهم غاريث بيل نجم ريال مدريد.

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