برشلونة يجري فحوصات كورونا للاعبيه

أعن نادي برشلونة الاسباني أنه سيباشر غداً إجراء فحوصات كشف فيروس "كوفيد-19" للاعبيه، مع عودتهم الى التمارين الفردية في إطار استعدادات الأندية لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم الشهر المقبل بموجب اقتراح للرابطة.
وأعلنت رابطة الليغا أمس أنها تنوي "العودة الى المنافسات في يونيو"، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الاسبوع بشكل تدريجي.
وقال النادي الكاتالوني في بيان "سيعود الفريق الأول الى التمارين الأربعاء لإجراء الفحوصات قبل بدء التمارين الفردية في الأيام المقبلة".
وتابع متصدر الترتيب قبل تعليق المنافسات منتصف مارس الفائت "أعطت الليغا الضوء الأخضر لإجراء هذه الفحوصات بعد تفتيش منشآت النادي هذا الصباح".
وسبق لقطبي العاصمة مدريد، ريال وأتلتيكو، أن أعلنا أنهما سيخضعان لاعبيهم للفحوصات.
ومنحت السلطات الصحية في البلاد الضوء الاخضر، في حين تعاون الاتحاد الاسباني لكرة القدم والرابطة واختصاصيون في المجال الطبي في وضع بروتوكول صحي خاص باستئناف التدريبات "بهدف ضمان سلامة جميع الأشخاص المشاركين".
وكانت الحكومة الاسبانية أقرت خطة رفع قيود الإقفال التام وجاءت على أربع مراحل، على ان يشمل ذلك بالنسبة الى الرياضيين المحترفين "فتح المجال أمام التدريبات الفردية والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة".
وأعلنت الحكومة أنه بدءا من المرحلة الرابعة التي تدخل حيز التنفيذ في أوائل يونيو، سيسمح بإقامة أحداث في الهواء الطلق (مثل مباريات كرة القدم) شرط ألا يتجاوز عدد المتواجدين 400 شخص.