بالفيديو..شاهد رونالدو يغادر جزيرة ماديرا إلى إيطاليا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مساء أمس جزيرة ماديرا عائدا إلى مدينة تورينو الإيطالية استعدادا للالتحاق بتدريبات فريقه، ومن المقرر أن يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين في إيطاليا فور وصوله، قبل العودة إلى التدريبات.

وذكر أحد المواقع الرياضية البرتغالية أن رونالدو وعائلته دخلوا إلى مطار ماديرا من الباب الخلفي هربا من فضول العاملين.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، أعلن في وقت سابق، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على عودة اللاعبين للتدريبات الفردية بالأندية بداية الأسبوع الجاري على أن تبدأ التدريبات الجماعية بعد أسبوعين من التدريبات الفردية، مع فرض قواعد صحية للحد من انتشار الوباء بين اللاعبين.

وقضى رونالدو شهرين في جزيرة ماديرا التي وصل إليها منذ 3 مارس الماضي في زيارة لوالدته وواصل إقامته بها بعد تعليق مباريات الدوري الايطالي بسبب الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا إلى حين مغادرته مساء أمس.

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