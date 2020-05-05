هيرتا برلين يعاقب سالومون على خلفية "الفيديو الصادم"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني، مساء اليوم ، عن إيقاف لاعبه الإيفوارى سالومون كالو، بسبب الفيديو الصادم الذى قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعى من غرفة تبديل ملابس الفريق.

و ذكر نادي هيرتا برلين في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي :" انتهك سالومون كالو القواعد الداخلية الأساسية للفريق وأظهر سلوكا غير مناسب للوضع ولا يتوافق مع قواعد السلوك الخاصة بالنادي، ولذلك قررت شركة هيرتا برلين ايقافه عن التدريبات بشكل فوري.

وأضاف البيان:" أعطى سالومون كالو انطباعا في مقطع الفيديو بأن لاعبي هيرتا برلين لا يأخذون الأرشادات الخاصة بالنظافة والقواعد الصحية محمل الجد، ويوضح هيرتا برلين أن هذه الأفعال صدرت من لاعب واحد، حقيقة أن أعضاء الفريق الآخرين لم يلفتوا انتباهه إلى سوء السلوك.

وكان اللاعب الايفواري نشر مقطع فيديو على حسابه على "فيس بوك" أظهر خلاله عدم احترام للاعبي هيرتا برلين للقواعد الصحية ومسافة التباعد الاجتماعي في غرفة تبديل الملابس، إضافة إلى إظهاره طبيب الفريق وهو يجري فحوصات كوفيد -19 دون ارتداء المعطف الطبي وباستخدام كمامة ورقية.

وصدم فيديو سالومون الشارع الألماني، الامر الذي دفع رابطة الدوري "بوندسليغا" لإصدار بيان انتقدت فيه هذا التصرف ووصفته بغير المقبول وأنه لن يتم التسامح معه.

وأوضح نادي هيرتا برلين في بيانه أن الفريق يتدرب على أربع مجموعات من ثمانية ومجموعة من أربعة، و تستخدم هذه المجموعات غرفا مختلفة للتحرك ، مع مراعاة قواعد التباعد. بالإضافة إلى ذلك ، تم إبلاغ اللاعبين بالتفصيل حول قواعد النظافة وكافة الأرشادات الصحية وأنه بسبب نتائج الاختبارات السلبية ، قام سالومون كالو بتحية زملائه في غرفته بمصافحة، على عكس الإجراءات الوقائية المعلنة.

وتابع البيان أن اللاعب ظهر فى الفيديو وهو يتناقش مع اللاعبين بشأن خصم جزء من رواتبهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشى فيروس كورونا، وأكد النادى على أنه تمت مناقشة هذا الإجراء بشكل مفتوح و بالتنسيق مع الجميع وبدعم من كل اللاعبين ولم تكن هناك أصوات منتقدة بل على العكس رحب الجميع بهذه الإجراءات.

من جهته قدم اللاعب الايفواري اعتذاره ضمن بيان النادي وقال: "أنا آسف إذا أعطيت انطباعا بأنني لا آخذ كورونا على محمل الجد، أعتذر عن ذلك، العكس هو الصحيح ، لأنني قلق بشكل خاص بشأن الناس في أفريقيا ، الرعاية الطبية هناك ليست مثلما هو الحال في ألمانيا، لم أفكر حقا وكنت سعيدا بأن اختباراتنا كانت جميعها سلبية ، وأريد أيضاً أن أعتذر لأولئك الذين ظهروا في الفيديو والذين لم يعرفوا أنني أقوم بالبث المباشر ولم أرغب في الدخول في هذا الموقف."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز