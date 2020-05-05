أوزيل يتكفل بإفطار 16 ألف مسلم خلال رمضان

المصدر: (لندن - وكالات)

ذكرت صحيفة صن البريطانية، أن النجم الألماني، مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، تبرع بمبلغ 80 ألف جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية، لدعم تقديم المساعدات ووجبات الإفطار لنحو 16 ألف شخص مسلم في تركيا وسوريا، خلال شهر رمضان، الذي بدأ في 23 أبريل الماضي.

وأشارت الصحيفة أيضاً، إلى أن أوزيل، يتبرع سراً منذ سنوات، لمساعدة 1000 طفل وإطعام 100 ألف شخص بلا مأوى. وتأتي خطوة أوزيل، بعد أيام قليلة من تعرضه لانتقادات لاذعة، بسبب رفضه تخفيض راتبه مع أرسنال، الذي يعاني مالياً بعد توقف الدوري الإنجليزي، على خلفية تفشي فيروس «كورونا». وبات أوزيل من أعلى لاعبي أرسنال أجراً، منذ انتقاله إليه عام 2013، قادماً من ريال مدريد، مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني.

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