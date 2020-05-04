لاعب ألماني يعود إلى الحياة بعد 4 سنوات من وفاته

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عثر على الكونغولي كامبا (33 سنة)، لاعب سابق في شالكه وعدد من الأندية الألمانية، على قيد الحياة ويعمل لدى شركة طاقة في منطقة الرور، بعدما أعلن عن موته في 9 يناير عام 2016، في حادث سيارة.

وأشارت صحيفة "بيلد"، إلى أن خبر العثور على كامبا حياً، تسبب في إثارة حقيقية في عالم كرة القدم الألمانية، بالإضافة إلى مشاعر مختلطة، وتقوم السلطات الآن بالتحقيق مع زوجته السابقة، حول احتمال قيامها باختلاق موته للحصول على وثيقة تأمين على الحياة، كان اللاعب قد خصصها لزوجته.

فيما كشف عن جانب من تحقيقات اللاعب، وتحدث فيها عن تخلي اصدقاءه عنه في الكونغو بدون مال أو أوراق رسمية أو هاتف، وعندما عاد إلى ألمانيا، لم يستطع إثبات عدم وفاته.

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