ديبالا يعرب عن شوقه للعودة لممارسة كرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، أنه لم يكن يعتقد أنه سيشتاق لممارسة كرة القدم بهذه الطريقة، في ظل فترة الحظر الحالية؛ بسبب تفشي وباء كورونا.

وما زال ديبالا يتعافى من الإصابة بالفيروس، بعد تأكد إيجابية الاختبار عليه للمرة الرابعة، خلال 6 أسابيع.

وقال ديبالا، في بث مباشر على موقع "إنستغرام": "لأقول الحقيقة، لم أظن أبداً أنني سأفتقد اللعب وممارسة كرة القدم لهذه الدرجة".

وأضاف: "أشعر بأنني بحاجة إلى التدرب، ورؤية زملائي في الفريق وأصدقائي، وعلى الأقل لمس الكرة؛ لأن التدريب في المنزل ليس مثل التدريب الطبيعي".

وتابع: "أحتاج إلى أن أرتدي حذائي وأركض وأحرز هدفًا، وكما أقول دائمًا، حين تكون شغوفًا تجعل كل شيء أكثر أهمية".

وأردف: "لقد مر وقت طويل دون ممارسة كرة القدم، ولا نعرف بالضبط متى سنعود، وهي ليست عطلة، ففي العطلة تعلم أنك سترتاح لفترة معينة من الوقت".

وواصل: "أعلم أن وظيفتي الوحيدة الآن هي الاسترخاء والحفاظ على لياقتي جيدة، لكن لا يوجد شيء مهم عكس ما نحن عليه الآن، حيث بدأ الأمر بالحظر أسبوع واحد، ثم آخر ثم آخر، لذلك أتدرب هنا لكن الأمر ليس كما المعتاد".

واستكمل: "كنت أتدرب في المنزل، حتى أتيحت لي الفرصة لإحضار بعض معدات التدريب للمنزل، ولا نعرف متى سنستأنف المسابقة، لذلك أحتاج للتأقلم مع الوضع".

وختم: "العزلة في المنزل لفترة طويلة جعلتني أشعر برغبة في تجربة أشياء جديدة، وعلى سبيل المثال وجدت شغفا جديدًا باليوجا، حيث أحببتها وأدركت أنها تساعدني كثيرًا".

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