10 حالات كورونا بعد 1724 اختبار لـ 36 ناد ألماني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلنت الرابطة الألمانية لكرة القدم المحترفة، أنها سجلت 10 نتائج إيجابية من 1724 اختبارا لفيروس كورونا في الأندية الـ 36 في القسمين الأول والثاني، والتي أجريت قبل البدء المخطط لتدريب فرق الأندية.

وأكدت الرابطة، أنه تم على الفور اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، ومنها عزل المتضررين وبدء مرحلة العلاج، واتخذت مباشرة من قبل الأندية المعنية طبقا لمعايير السلطات الصحية المحلية.

وكان نادي كولونيا، قد أعلن قبل ساعات عن إصابة 3 من أفراده بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي يستدعي وضعهم بحجر صحي لمدة 14 يوماً، وأعتبره البعض صفعة قوية لآمال استئناف الدوري الالماني لكرة القدم، المعلقة مبارياته منذ مارس الماضي.

وأوضح كولونيا أنه يمكن الاستمرار في التدريب كما هو مخطط له، وفقاً لإجراءات الصحة ومكافحة العدوى المقررة منذ 6 أبريل الماضي، داخل المجموعة، والتي يجب أن تخضع لاختبارات لاحقة، وفقاً لبروتوكول وضعته الرابطة.

ويعتبر الدوري الألماني المسابقة الأقرب إلى العودة إلى اللعب، حيث اعتبر وزراء الرياضة في الولايات الفيدرالية في البلاد، إمكانية العودة إلى اللعب في مايو الجاري، خلف الأبواب المغلقة.

كما أن رابطة الدوري الألماني، أعلنت الأسبوع الماضي إنها مستعدة لاستئناف اللعب اعتباراً من 9 مايو الجاري، بدون جمهور مع تطبيق إجراءات الصحة واختبار اللاعبين بانتظام.

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