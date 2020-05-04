باتريس إيفرا: تسولت الطعام والشوارع صنعت نجوميتي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف اللاعب السابق باتريس إيفرا أن طفولته الصعبة في باريس، ساعدته على تحقيق مسيرة مهنية ناجحة في كرة القدم عبر ثلاث بطولات أوروبية كبرى، ليحصل النجم الفرنسي على خزانة إنجازات مع أنديته مانشستر يونايتد ويوفنتوس وموناكو، ومنها الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2008 مع مانشستر يونايتد.

ويعتقد إيفرا، أن الكثير من نجاحه في كرة القدم، يعود إلى بعض الأشياء التي تعلمها في شوارع باريس عندما كان يكبر، وقال لموقع نادي مانشستر يونايتد: "كانت طفولة صعبة، لأن لدي الكثير من الإخوة والأخوات، ولذا لم يكن من السهل العيش في الشارع، وكنت أعيش في باريس، ولكن في الشوارع، وأحياناً لم أتمكن من الحصول على بعض الطعام".

وأضاف: "أتذكر أن أخي دومينيك كان يعمل في مطعم ماكدونالدز، وكنت أذهب إلى هناك، وفي فترة استراحة الغداء، كان يعطيني طعامه الخاص، ولست خجلاً عندما أقول أنني توسلت للحصول على المال أمام المتاجر لشراء طعام، وأحياناً الناس كانوا يعطونني المال وأحياناً لا".

وأوضح: "كان وقتاً صعباً، ولكني كنت أشعر خلاله بالسعادة، وكنت دائماً أشعر أنني محظوظ، وأنني قادر على تغيير كل شيء، لأنني أبني الرجل الذي أنا عليه الآن، وبعض الناس يرونني النجم في نهاية مرحلة عمل شاق، ولكني في الواقع، عشت في الشوارع وتعلمت الكثير، وأهمها أن أكون قوياً".

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