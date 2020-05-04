البارسا يراقب مدافع باريس سان جرمان

المصدر: البيان الالكتروني

يتابع نادي برشلونة عن قرب، موقف لاعب باريس سان جيرمان، من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة حدد الإسباني خوان بيرنات الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان، كهدف للتعاقد معه في الميركاتو المقبل.



وأضافت أن البارسا يتابع السوق، ولا يزال مصممًا على إيجاد لاعب قادر على منافسة جوردي ألبا الظهير الأساسي لبرشلونة، خاصة أن مستوى فيربو أقل من التوقعات. وتابعت الصحيفة أن صفات خوان بيرنات تتناسب مع برشلونة، ويمتلك جميع الخصائص للتألق بقميص البارسا.



ويمتد عقد خوان بيرنات مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2021، وإذا استمر دون تجديد عقده، فإن برشلونة قد يضم اللاعب الذي يعرف الكرة الإسبانية بشكل جيد. كما نوهت الصحيفة، بأن يوفنتوس أظهر اهتمامه بالحصول على خوان بيرنات، الذي أراد ضمه في عام 2018 من فالنسيا.

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