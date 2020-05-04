عودة الجماهير الإنجليزية إلى المدرجات أمر صعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد جريج كلارك رئيس اتحاد كرة القدم الإنجليزي، إنه من الصعب رؤية المشجعين يعودون إلى المباريات في أي وقت قريب، مع توجه كبير بأن يتم استئناف الدوري الممتاز الإنجليزي لهذا الموسم، خلف أبواب مغلقة، وكذلك إمكانية امتداد الأمر إلى الموسم المقبل أيضاً.

وكتب كلارك في رسالة إلى مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي: "الحقيقة هي أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور على ما يرام، ولكن مع وجود التباعد الاجتماعي لبعض الوقت، فإننا نواجه تغييرات جوهرية في نظام كرة القدم بأكمله، مثل صعوبة توقع عودة حشود من المعجبين الذين هم شريان الحياة للعبة، إلى المباريات في أي وقت قريب".

وأوضح، أن الفريق التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يقوم ببناء سيناريوهات مختلفة لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا، وأشار إلى أن تخفيض الميزانية بمقدار 75 مليون جنيه إسترليني، سيكون معقولاً هذا العام.

وأضاف كلارك: "في أسوأ السيناريوهات، سيكون تخفيض الميزانية ضرورياً للسنوات الأربع المقبلة لتعويض عجز بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، ومن الواضح أن ذلك سيؤثر على العديد من خططنا، والمشاريع التي نحاول تنفيذها".

وأشار موقع "بي بي سي سبورت"، أنه تم إخبار أندية الدرجة الأولى الإنجليزية، بأن سيتم استخدام ما يصل إلى 10 ملاعب محايدة لإكمال الموسم، وهو الأمر الذي رفضته 6 أندية تقريباً، ومنها نادي برايتون، والذي أكد عدم تأييده لاستخدام ملاعب محايدة، لأنها قد تؤثر على نزاهة الدوري، إذ تشعر الأندية القريبة من المراكز الأخيرة في الترتيب، أنه من غير العدل اللعب في مثل هذه الظروف المختلفة، عندما تكون عرضة لخطر الهبوط.

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