وزير الرياضة يعيد الدوري الإيطالي إلى نقطة الصفر

بعدما تأمل الكثيرون بإمكانية عودة منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم في وقت قريب نتيجة قرار الحكومة السماح بعودة التمارين الفردية لجميع الرياضات اعتبارا من اليوم الاثنين، بما فيها الجماعية، أعاد وزير الرياضة الأمور إلى نقطة الصفر بقوله أن أحدا لم يتحدث عن استئناف الموسم.
جدد فينتشنزو سبادافورا موقفه السابق بـ "عدم السماح بعودة تمارين الفرق حتى 18 مايو" في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد. ويشكل موقف سبادافورا ضربة محبطة للذين يأملون باستئناف الموسم والذين اعتبروا ما صدر الأحد عن وزارة الداخلية مؤشرا إيجابيا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان "الرياضيون، محترفون ام لا، الذين ينتمون إلى الرياضات الجماعية، سيسمح لهم وأسوة بجميع المواطنين، بممارسة التمارين في الأماكن العامة أو الخاصة، مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين، إضافة الى حظر أي تجمعات".
وتابع المرسوم أن الحصص التدريبية يجب أن تقام "خلف أبواب موصدة"، وذلك مع دخول البلاد مرحلة تخفيف اجراءات الاقفال التام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
لكن وزير الرياضة تمسك بالموقف الصادر سابقا عن السلطات بأنها ستسمح باستئناف التدريبات للرياضات الجماعية في 18 مايو الحالي مقابل الرابع من الشهر ذاته للرياضات الفردية، الموعد المقرر لبدء تخفيف إجراءات الاقفال التام.
وأعلنت عدة أندية بما فيها روما، بارما، بولونيا وساوولو رغبتها بفتح مراكزها التدريبية للاعبين الراغبين بخوض التمارين، فيما أشار ساوولو أنه سيبقي غرف تبديل الملابس، صالات التدريب والمكاتب الإدارية مغلقة.