شتاين مرشح لتدريب أدو دين هاج الهولندي

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

اقترب الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة السابق من العودة إلى بلاده، إذ بات مرشحاً لتدريب فريقه السابق أدو دين هاج الهولندي، اعتباراً من الموسم المقبل، بحسب صحيفة «تليغراف» الهولندية.

وذكرت الصحيفة، أن شتاين من أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الفريق، الذي ضمن بقائه في الدوري الهولندي، بعد الإعلان عن إلغاء الموسم الحالي، بسبب جائحة «كورونا»، وانفصال الفريق عن مدربه الإنجليزي آلان باردو.

يذكر أن شتاين أقيل من تدريب الوحدة في أكتوبر الماضي، بعد مرور 3 جولات من دوري الخليج العربي، ولكنه ظل متواجداً في الإمارات بحسب عقده الذي تضمن استمراره موسماً.

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