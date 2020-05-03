اودينيزي الإيطالي يرفض العودة إلى التدريبات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

رفض نادي أودينيزي العودة إلى التدريبات مثلما فعلت أندية أخرى في إيطاليا ، مؤكدا أن جميع الأنشطة تبقى معلقة في مجمع دينو بروزيشي الرياضي حتى إشعار آخر، وقال النادي الايطالي في بيان نشره على موقعه الرسمي:" ريثما يتم تحديد البروتوكولات الصحية من قبل السلطات المختصة ، تظل جميع الأنشطة معلقة في مجمع دينو بروزيشي الرياضي الذي سيبقى مغلقًا حتى إشعار آخر.

وكانت الحكومة الايطالية قد سمحت للأندية باستئناف التدريبات مع ضرورة الالتزام بشروط السلامة والتباعد الاجتماعي.

وأبدت العديد من الأندية موافقتها مثل انتر ميلان وروما وبولونيا وساسولو فيما رفض ناديا بارما وأودينيزي العودة إلى التدريبات.

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