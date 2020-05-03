مدرب مانشستر يونايتد يتمسك ببقاء بوغبا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد للتعاقد مع بول بوغبا (27 سنة)، مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، لكن مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، يريد بناء خط وسط النادي من حوله.

وبحسب تقارير صحفية سابقة، كان رجال زين الدين زيدان، على وشك التوقيع على اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في الصيف الماضي، لكن اللاعب اختار البقاء في "المان يونايتد"، والذي دفع 89.3 مليون جنيه إسترليني، إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل التعاقد مع اللاعب عام 2016.

وأشارت صحيفة "ديلي ميرور"، أن لاعب خط الوسط الفرنسي، والذي شارك في 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد طوال الموسم، بسبب معاناة إصابات في الكاحل هذا الموسم، أبلغ النادي الآن أنه يرغب في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو هذا الصيف، في الوقت الذي أبدى فيه فريق بالدوري الإيطالي وباريس سان جيرمان، رغبتهما بالتعاقد مع اللاعب.

وأكدت أن مدرب مانشستر يونايتد، يخطط للإبقاء على بوغبا في أولد ترافورد، ليقود خط الوسط بالشراكة مع برونو فرنانديز، عندما تستأنف كرة القدم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، ومعهما ماركوس راشفورد وأنطوني مارتيال وسكوت ماكتوميناي.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب النرويجي أخبر بوغبا بأنه سيعود إلى المشاركة مع الفريق الأول بمجرد أن تستأنف مباريات الدوري الممتاز، بعدما اكتملت جاهزية بوغبا، واكتمل شفاءه من الإصابة التي لحقت به، ويملك النادي خيار تمديد عقد اللاعب حتى عام 2022، مع العلم أن العقد ينتهي الصيف المقبل.

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