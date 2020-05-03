بيركامب يبحث عن نادي إنجليزي للبيع

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يقود الأسطورة الهولندية دينيس بيركامب، اتحاداً من نجوم كرة القدم يهدف إلى شراء ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتتمنى المجموعة أن يتوفر نادي من الدرجة الأولى للشراء في الأشهر القليلة القادمة، بسبب التأثير المالي لتفشي فيروس كورونا.

وتضم مجموعة النجوم حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميرور" كل من ديرك كويت، فيليب كوكو، رونالد كومان وهينريك لارسون، ويقود المساعي لتحقيق هذه الصفقة، روب جانسين، المدير التنفيذي لمجموعة ويسيرمان، والذي أكد أن مجموعة اللاعبين في انتظار توفر نادي للشراء.

وأوضح: "في ظل الأزمة الحالية، يتوقع ازدياد الصراعات الداخلية، وبالتالي تخفيض السعر المطلوب لبعض الأندية، نتيجة تضرر العديد بشدة من الناحية المالية بسبب الانهيار غير المسبوق في كرة القدم، وهو ما دفع إلى مشروع إعادة التشغيل الذي كشف عنه مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخراً، لإعادة نشاط كرة القدم".

وأدعى جانسين أيضاً أن المجموعة التي يمثلها، كانت على وشك إتمام صفقة لنادي لم يذكر اسمه في الأشهر الأخيرة، لكنها تعرضت للضرب من قبل مستثمر أجنبي، فيما يبدو كإشارة إلى نادي نيوكاسل.

ويعتقد أن بيركامب يريد لعب دوراً رئيسياً في منظومة كرة القدم منذ تركه وظيفة تدريب أياكس في عام 2017، فيما يعمل الأسطورة السويدي لارسون، مديراً فنياً لنادي هيلسينجبورج، ويعمل مهاجم ليفربول السابق، الهولندي كويت في المراحل السنية لنادي فينورد، ويعمل مواطنيه كوكو مدرباً لفريق ديربي، وكومان مديراً للمنتخب الهولندي منذ 2018.

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