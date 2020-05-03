رونالدو يُهدي والدته سيارة بـ 100 ألف يورو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشرت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، صورة شخصية لها مع هدية أبنها بعد شفاءها من سكتة دماغية في مارس الماضي، وبقيت بسببها 20 يوماً للعلاج في مستشفى بالبرتغال، ثم بقيت فترة من العزلة المنزلية بسبب فيروس كورونا.

وتلقت دولوريس سيارة مرسيدس بنز، تبلغ قيمتها حوالي 100 ألف يورو، هدية من رونالدو، وباقة ورد من شقيقه هوغو، وشقيقتيه إلما وليليانا كاتيا، وعلقت دولوريس على الصورة: "شكراً لأطفالي على الهدايا التي تلقيتها اليوم، وأتمنى السعادة لجميع الأمهات".

وكانت دولوريس، قد تعرضت لجلطة في المخ، مما أدى إلى حدوث السكتة الدماغية، وسبق أن أصيبت بسرطان الثدي في 2007، لكنها شفيت منه، إلا أنها أعلنت في فبراير من العام الماضي، أنها تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن عاد لها المرض الخبيث.

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