الإسباني مارتينيز يقود بلجيكا حتى 2022

سيمدد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عقد مدربه الاسباني روبرتو مارتينيز حتى مونديال قطر 2022 بحسب ما أعلنت وسائل اعلام محلية عدة اليوم الأحد.
وكشفت صحيفة "لا درنيير اور" ان المدرب الكاتالوني (46 عاما) توصل إلى إتفاق مبدئي مع الاتحاد البلجيكي قبل ثلاثة اسابيع مع بقاء بعض التفاصيل الضرائبية. وكان عقد مارتينيز الحالي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وبحسب وسائل اعلامية عدة، فإن مارتينيز الذي تلقى عروضا من اندية اوروبية عدة في الاشهر الاخيرة، سيضاعف اجره السنوي الذي يتقاضاه حالياً
وكان مارتينيز قاد منتخب "الشياطين الحمر" إلى نصف نهائي مونديال روسيا 2018، قبل أن يحقق الميدالية البرونزية على حساب انجلترا. وتسلم مارتينيز منصبه في يوليو 2016 خلفاً لمارك فيلموتس قادماً من نادي إيفرتون الإنجليزي