محمد النني: قلبي يدفعني للبقاء مع بشكتاش

المصدر: البيان الالكتروني

أبلغ الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش إدارة ناديه التركي، بشأن موقفه من البقاء مع الفريق، خلال الموسم المقبل. وكان محمد النني انتقل إلى بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من آرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، أن محمد النني بعث رسالة إلى إدارة بشكتاش جائت كالتالي: "قلبي يدفعني للقباء مع بشكتاش، على النادي التفوض مع إدارة آرسنال". وتابع النني:" لقد أحببت الأجواء هنا، وطريقة تعامل جماهير الفريق معي، كل شيء هنا يسير بشكل جيد". وشارك محمد النني مع بشكتاش في 19 مباراة في الدوري التركي، هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.

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