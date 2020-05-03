ريال مدريد: لا تسمح لأي شخص يجعلك تشعر أنك لا أحد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر نادي ريال مدريد مقطع فيديو تحفيزي على حسابه على تويتر تحت عنوان "سنعود أقوى" لرفع معنويات متابعيه وجماهيره حول العالم في ظل الظروف التي يمر بها الجميع بسبب جائحة فيروس كورونا..

وتضمن الفيديو عبارات وصور مؤثرة قبل أن يختتم بمقولة للزعيم الأمريكي مارتن لوثر كينغ "لا يد أن نواصل لا بد أن نتقدم إذا لم يكن بمقدورك الطيران أركض، إذا لم يكن بمقدورك الركض، أمش، اذا لم يكن بمقدورك المشي، أزحف، تحرك باي طريقة، تقدم إلى الامام..

وجاءت الرسالة كاملة على النحو التالي: ه اللحظة الأكثر أهمية وأكثر الفترات حسما في حياتكم ..والسؤال هل تملك خطة ناجعة،صلبة ذات اثر؟ايمان عميق بكرامتك، بقيمة ذاتك الثمينة ورمزيتك الخاصة لا تسمح لأي شخص أن يجعلك تشعر بانك لا احد،

تيقن دائما انك نصنع الفارق، تيقن دائما ان قيمتك عالية وتيقن دائما ان لحياتك معنى عظيم..يجب أن تتمتع بمبدأ أساسي، الحسم لتحقيق التميز ،اذا كانت مهمتك مسح الشوارع، امسح الشوارع كانك مايكل انجيلو حين يرسم لوحات فنية، امسح الشوارع كانك بيتهوفن يعزف موسيقاه، امسح الشوارع كانك شكسبير حين يكتب قصائده،

كن مجموعة شجيرات اذا لم تستطع ان تكون شجرة، اذا لم تكن طريقا سريعاً كن ممراً وعراً، اذا لم تستطع أن تكون الشمس، كن نجما، ليس بحجمك تحقق النصر أو الفشل، كن الافضل كيفما كنت! وفي النهاية، في خطة حياتك لابد أن تكون ملتزماً للمبادئ الخالدة، بكل جمال وبكل حب وعدل، لابد أن نواصل لا بد ان نتقدم، اذا لم يكن بمقدورك الطيران أركض، اذا لم يكن بمقدورك الركض، امش، اذا لم يكن بمقدورك المشي، ازحف، تحرك باي طريقة، تقدم إلى الامام..

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