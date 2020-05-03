دي بروين: ربما سأرحل عن السيتيزن

ألمح صانع العاب نادي مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين إلى امكانية الرحيل عن فريقه "السيتيزن"في حال قام الأتحاد الاوروبي (ويفا) بتثبيت عقوبة الاستبعاد عن دوري أبطال أوروبا في السنتين المقبلتين.
وجاء كلام دي بروين (28 عاما) في حديث لصحيفة "هيت لاتستي نيوز" البلجيكية عبر تقنية الفيديو وقال : النادي أوضح بأنه سيستأنف القرار وهم متأكدون بنسبة مئة في المئة بأنهم على صواب".
وتابع "سننتظر لنرى ماذا سيحصل. عندما يتم اتخاذ القرار، سأنظر بالأمر. سنتان من دون خوض دوري أبطال أوروبا يعتبر وقتاً طويلاً بالنسبة إلي. أستطيع التأقلم مع سنة واحدة". وستنظر محكمة التحكيم الرياضي باستئناف نادي مانشستر سيتي مطلع الصيف.
واستبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) مانشستر سيتي عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. لكن النادي الإنجليزي الشمالي تقدم باستئناف موجه ضد قرار غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية الصادر في 14 فبراير 2020.
ولا يزال دي بروين مرتبطا بعقد لثلاث سنوات مع سيتي وأشار إلى أنه في حال نجح ناديه في الاستئناف سيبقى في صفوفه حتى ولو حاول ناديا برشلونة او ريال مدريد ضمه إليهما قال :"العب في صفوف أحد أفضل الفرق في العالم، ألعب في الدوري الانجليزي الذي اعتبره افضل الدوريات".