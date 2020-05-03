الغموض يسيطر على مستقبل فينالدوم مع ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

تسيطر حالة من الغموض على مستقبل اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم مع نادي ليفربول الإنجليزي. وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز، حريص على تجديد عقد فينالدوم، باعتباره أحد العناصر المهمة مع الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن وكيل فينالدوم وإدارة ليفربول لم يتوصلا إلى اتفاق معاً حتى الأن بشأن تجديد عقد اللاعب، بسبب الاختلاف على بعض الشروط في العقد الجديد.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول في صيف 2021، ويحق له التوقيع لأي ناد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، دون الرجوع لإدارة ناديه.

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