تعرف على سر قوة الأسطورة ذا روك

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

طريق الشهرة والقوة الجسمانية الخارقة التي عرف بها مصارع WWE السابق والممثل الأعلى أجراً، والمنشط لشباك التذاكر السينمائية القديمة دواين جونسون – ذا روك، لم تكن مفروشة بالورود، بل كان نتاج تدريبات رياضية صارمة والأكثر من ذلك انه يستهلك جبلاً يبلغ وزنه عشرة باوندات يومياً، وكل يوم يأكل سبع وجبات.

تتكون الوجبات من البروكلي والبيض والأسماك والبطاطا والأرز ومجموعة متنوعة من الخضروات الأخرى. ذا روك مولعا بشكل خاص بأسماك القد، ويتناول ما يقرب من 821 رطلاً منها سنويا.

ومع ذلك، فإن هذا النظام الغذائي الفريد ليس فقط لتغذية نظامه الصارم للتمرين، ولكن أيضاً للتعامل مع لقطات الأفلام والجولات الصحفية وأي شيء آخر يجب أن يمر به. ويبلغ متوسط السعرات الحرارية حوالي 5000 سعر حراري في اليوم ، ضعف ما يستهلكه الرجل العادي في اليوم.

و نشر ذا روك تفاصيل وجبته لجماهيره وهي عبارة عن 21 قطعة من زبدة الفول السوداني، و 4 قطع عجينة مزدوجة، وعشرة فطائر.

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