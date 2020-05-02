إصابات «كورونا» تهدد عودة «البوندسليغا»

المصدر: (برلين - أ ف ب)

تعرضت طموحات استئناف الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا»، لصفعة كبيرة بعد إعلان نادي كولن إصابة ثلاثة من أفراده سيضعهم بحجر صحي لمدة 14 يوماً في منازلهم، مشيراً في «بيان» على موقعه الرسمي «خضع كامل فريق كولن وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس الماضي، لاختبارات (كوفيد 19)، وجاءت نتيجة ثلاثة أشخاص إيجابية، وجميعهم دون عوارض» وبحسب صحيفة «بيلد»، فإن المصابين هم لاعبان ومعالج فيزيائي، ورغم الحالات الثلاث، أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيداً لاستئناف مباريات الدوري الألماني لهذا الموسم.

وعلى جانب آخر، من المقرر أن تراجع الحكومة البريطانية إجراءات الإغلاق في 7 مايو الجاري، وقد وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من إصابته بالفيروس، بتأمين «خريطة طريق» لتخفيف القيود.

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