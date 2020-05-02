بالفيديو..مانى يقارن بين صلاح وفيرمينو

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر النجم السنغالى ساديو مانى، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، فى أحد الفيديوهات، وهو يجيب عن أسئلة يوجهها له طفلين، عن مفاضلته فى الاختيار بين النجم المصرى محمد صلاح وزميله البرازيلى روبرتو فيرمينو، فى بعض الأمور.

ونشر الحساب الرسمى لنادى ليفربول، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، فيديو للنجم السنغالى ساديو مانى، الذى قام بالإجابة على بعض الأسئلة من طفلين، بخصوص الثنائي محمد صلاح و روبرتو فيرمينو.

ووجه أحد الطفلين سؤالاً لماني قائلاً: من منهم يمكنك تقليد قصه شعره لمدة يوم؟، ورد مانى:"أسف يا مو، ولكنى سأختار بوبى، صلاح لا يغير شكل شعره، لا أفضلها".

بينما طرح السؤال الثانى.. من يرتدى ملابس أنيقة؟، فأجاب النجم السنغالى قائلا:"بوبى، مو ملابسه تكون غير متناسقة أحيانا".، وجاء السؤال الثالث.. من سيفوز فى تحدى الأذرع؟، فرد مانى قائلا:"سأقول مو"، وأجاب ماني على السؤال الرابع باسم بوبي، عندما سأل من مضحك أكثر؟.

ويعد الثلاثى صلاح، مانى وفيرمينو، من أفضل الثلاثيات الهجومية فى تاريخ الكرة الأوروبية، وذلك منذ أن تزاملوا معا فى صفوف الريدز.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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